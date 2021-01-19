В Тверской области, по данным оперштаба на 19 января 2021 года, 223 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 26 580 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 21 974 человека (+242).Изолирован 4 116 больной (-22).Умерли 490 человек (+3).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 19 января выявлен 8535 случай заражения коронавирусом (+84 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1973 (+61),Вышневолоцкий городской округ - 1534 (+8),Ржев - 1480 (+5),Торжок - 1253 (+5),Кимры - 1152 (+4),Калининский район - 1047 (+9).За весь период в регионе проведено 500 974 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 3 054.