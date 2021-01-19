В ходе проверки Управлением Россельхознадзора по Тверской области установлено, что собственник двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 26,6 га, расположенных вблизи деревни Данилино Жарковского сельского поселения Жарковского района, не использует земли по назначению.Территории на всей площади заросли деревьями, кустарниками и сорняками.На основании выявленных нарушений владелец привлечен к административной ответственности и оштрафован на 40 тысяч рублей. Нарушителю выдано предписание об устранении нарушений.