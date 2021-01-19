Замерзающую на улице Луначарского в Торжке пса заметили 16 января местные жители и разместили пост в местной группе \\"МЫ ВМЕСТЕ\\" волонтерское движение\\".Призыв не остался незамеченным и за собакой отправилась девушка Алена. Пса подобрали и экстренно привезли в больницу.Собака была вся грязная, в колтунах и выглядела ужасно, тем не менее ему сразу придумали кличку - Мишка.- У Миши обезвоживание, истощение. По крови видна и анемия (не сильная), воспалительный процесс на фоне инфекции, а так же предбронхитное состояние. Могло быть хуже при всем пережитом, - пишут волонтеры в постах.Хозяйку пса удалось разыскать. Женщина заверила, что собака жила в нормальных условиях, но несколько дней назад потерялась. Мишку искали, не нашли и решили, что 18-летний пес просто ушел умирать.На предложение волонтеров заняться лечением собаки хозяйка ответила отказом. В группе организовали сбор и оказали Мишке первую помощь. Сейчас он находится под постоянным наблюдением. Девушка, приютившая животное, ежедневно отчитывается в группе о его состоянии.Пса выводят на прогулку, но проблемы со здоровьем еще есть. Мишке требуется особенный уход и лечение.