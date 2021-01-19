В полицию обратился 60-летний житель Москвы. Мужчина рассказал, что неизвестный взломал входную дверь, проник в гараж, расположенный в Рамешковском районе, и похитил электроинструменты и набор гаечных ключей. Ущерб составил 26 000 рублей.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска личность похитителя была установлена. Им оказался несудимый 21-летний житель Тверской области.Фигурант сознался в содеянном. Похищенное имущество вернули владельцу. По статье \\"Кража\\" возбуждено угловное дело.