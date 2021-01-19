19 января в Тверской области из-за снегопада произошли локальные отключения электроснабжения. Без электричества остались потребители в Бежецком, Калязинском, Кимрском районах, а также в Весьегонском муниципальном округе.На аварийных участках идут восстановительные работы. Привлечено 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц специальной техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.По поручению губернатора Игоря Рудени необходимую помощь энергетикам тверского филиала \\"Россети Центр\\" оказывают региональные Министерство лесного хозяйства и Министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с ГУ МЧС России по Тверской области.Сообщать о перебоях с электричеством потребители могут по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.