Сотрудники ГИБДД проверили эксплуатационное состояние улично-дорожной сети в Твери - проезжей части и обочин, пешеходных переходов и перекрестков.- Одними из самых распространенных недостатков в зимнее время года являются: нарушение требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при проведении снегоочистки и ликвидации зимней скользкости, - отмечают в Госавтоинспекции.При выявлении недостатков автоинспекторы выдают предписание на их устранение. Нарушителям грозит административный штраф.