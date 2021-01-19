19 января на заседании избирательной комиссии Тверской области было принято решение о проведении с 1 февраля областного конкурса \\"Отражение: выборы глазами детей (история, настоящее, будущее)\\" для молодых и будущих избирателей. Участники могут нарисовать плакат, рисунок, открытку, подготовить слоган или четверостишье.Конкурс посвящен 75-летнему юбилею первых послевоенных выборов и предстоящим выборам 19 сентября 2021 года и проводится заочно в два этапа: с 1 февраля по 11 мая - на уровне муниципального округа, района или городского округа; с 12 мая по 30 июня – областной этап.Конкурсные работы принимаются в электронном виде до 15 апреля.Работы участников будут использованы на выборах-2021 и напечатаны в сборнике \\"Отражение\\". Победителей ждут призы.