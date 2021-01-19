В Твери подведены итоги традиционного городского конкурса \\"Лучшая школьная столовая\\". Перед Новым годом в финал вышли столовые девяти учебных учреждений: гимназии № 6, Тверского лицея, Центра образования имени Александра Атрощанка и школ №№ 19, 21, 34, 46, 31 и 52.Лучшими были названы сразу две столовые - в Тверском лицее и в Центре образования имени Александра Атрощанка.Комиссией были также определены победители номинаций:- столовая школы №19 отмечена за «Формирование принципов здорового питания обучающихся»;- в номинации «Здоровое питание – залог здорового будущего» победителем стала столовая школы №52;- лучшей в деле «Создания информационного пространства по пропаганде здорового питания» названа столовая школы № 46;- и столовая шестой гимназии победила в номинации «Творческий подход в создании интерьера школьной столовой».