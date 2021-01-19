Сразу семь жительниц Тверской области празднуют \\"золотые дни рождения\\" - вековые и более юбилеи - в январе 2021 года. О январских юбилярах традиционно сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда.Со столетним юбилеем можно поздравить жительницу Ржевского района Цацу Петровну Ткебучава, Татьяну Александровну Прибавченкову и Нину Михайловну Лепешенкову из Нелидовского района, а также вышневолодчанку Нину Андреевну Пономареву.Свой сто первый день рождения празднует Мария Александровна Атанова из Лихославльского района. И по сто три года исполняется тверичанке Татьяне Васильевне Лопатухиной и Евгении Николаевне Раевской из Кимр.\\"КП\\"-Тверь\\" присоединяется к поздравлениям и желает юбиляршам крепкого здоровья!