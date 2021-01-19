В опубликованном 19 января пресс-релизе Центрального районного суда Твери не указана причина, по которой заседание переносится. До этого были допрошены эксперты, свидетели стороны защиты. Объявляли перерыв также из-за состояния здоровья Эмиля Байрамова. Теперь коротко сказано, что процесс возобновится 1 февраля в 11:30.Напомним, Байрамову продлили арест до 19 марта включительно. На тот момент его дело будет рассматриваться уже больше года. Когда в нем поставят точку – пока остается вопросом.Напомним, авария, в которой второй водитель погиб, и пятеро пешеходов получили различные травмы, произошла 3 февраля 2020 года на пересечении Волоколамского проспекта с проспектом Победы. Машины столкнулись и вылетели на тротуар. За рулем одной из них и был Эмиль Байрамов.