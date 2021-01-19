ЧП произошло на 118-м км трассы М-10 \\"Россия\\" в Конаковском районе Тверской области. Экипаж Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Митягова, старшего лейтенанта полиции Евгения Шилова и лейтенанта полиции Александра Шишкова, находился на маршруте патрулирования. Инспекторы заметили, что на автозаправке задымился грузовик.Сотрудники ГИБДД незамедлительно сообщили о случившемся в дежурную часть и МЧС, а сами перекрыли въезд на территорию АЗС.Водитель горящего автомобиля сообщил, что хотел заправить тягач, но автомобиль внезапно загорелся. Между пассажирской кабиной и полуприцепом было видно пламя. Автомобиль пытались тушить сотрудники заправки. А инспекторы остановили \\"КАМАЗ\\" и попытались отбуксировать фуру, но колеса были заблокированы.В итоге тягач отцепили от полуприцепа и оттащили на безопасное расстояние. Окончательно ликвидировали возгорание прибывшие на место сотрудники МЧС.Обошлось без пострадавших.