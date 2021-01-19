В отдел полиции Калининского района обратился 52-летний мужчина и сообщил, что с его банковской карты были украдены 12 000 рублей.Полицейские установили, что потерпевший разместил в Интернете информацию о продаже грампластинок. Ему позвонил неизвестный и захотел приобрести товар. Для осуществления сделки \\"покупатель\\" направил мужчине через SMS-сообщение ссылку на фишинговый сайт и попросил ввести на нем данные банковской карты. Потерпевший ввел все реквизиты и перевл 12 000 рублей злоумышленнику.В настоящее время злоумышленника ищет полиция.