Сказка, которую представят в Тверском театре кукол, основана на произведениях словацких авторов Либуше Лопейская и Ганка Крчулова. Возрастной рейтинг «0+».Как сказано в аннотации на сайте театра, сюжет рассказывает о дружбе таких непохожих друг на друга героев как пугало и аист. Это добрая история о товариществе и верности, о любви и одиночестве. Осенью птицы покидают родные места и улетают в теплые края. И действие спектакля начинается в один из осенних дней.Пьеса пользуется популярностью и представлена во многих российских театрах. Теперь увидеть постановку по ней смогут и маленькие тверские зрители.Режиссер-постановщик – заслуженная артистка России Ирина Зубарева, художник-постановщик – Ирина Баканова. Музыку для сказки сочинила композитор Иоланта Мельникова, работающая заведующей музыкальной частью и режиссером в Тверском театре драмы.По поводу исполнителей в информации о премьере кратко написано, что это артисты Тверского театра кукол.Спектакль идет без антракта. Билеты уже возможно приобрести на его официальном сайте.