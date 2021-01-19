В Министерстве туризма Тверской области подвели итоги новогодних праздников в регионе. Верхневолжье за долгие каникулы посетили более 500 тысяч гостей из других областей. В минтуризма отмечают, что это на 30% больше, чем годом ранее.В основном Тверская область принимала гостей из Москвы и Подмосковья. Посещали наш регион также жители других соседних областей.По статистике портала \\"Культура. РФ\\", наибольший интерес у туристов вызвали мероприятия, организованные Всероссийским историко-этнографическим музеем в Торжке, Рождественские карельские игры OMA RANDA в Спировском районе и Рождественская ярмарка в Твери.По мнению губернатора Игоря Рудени, которое приводит пресс-служба областного правительства, туризм сегодня – одно из основных направлений развития малого и среднего бизнеса, экономики региона. За новогодние праздники в этом отношении наиболее успешными были загородные отели. Их заполняемость составляла в среднем 83%, некоторые были забронированы на все 100%. Городские гостиницы были заняты в среднем на 78%.