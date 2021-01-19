Информацию сообщили в Вышневолоцком благочинии Тверской епархии. В Крещенский сочельник, 18 января, в Богоявленском соборе Вышнего Волочка совершил богослужение настоятель собора, иерей Иоанн Березюк. По окончании литургии воду освятили Великим чином.Священнослужители доставили освященную воду в ковидный госпиталь в Вышнем Волочке, а также освятили помещения больницы.Напомним, в Тверской области повсеместно совершали чин освящения воды в водоемах. Всего официально организовали 41 иордань, где можно было набрать воду. Также в этих места верующие могли окунуться в специально приспособленную прорубь.