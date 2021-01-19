Всего за прошедшие 12 лет при поддержке регионального правительства получить ключи от новых квартир смогли 220 многодетных семей Тверской области, из них 25 - в прошлом году..Помощь в приобретении жилья для многодетных – одно из направлений демографической политики областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.Поддержку региона на улучшение жилищных условий получают семьи с невысоким уровнем доходов, где воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет. При этом семья должна стоять на учете как нуждающаяся в жилье и проживать в Тверской области не менее пяти лет.В 2020 году из регионального бюджета на помощь многодетным семьям в приобретении нового жилья было направлено 32 млн рублей, еще 8 млн рублей составило софинансирование муниципалитетов.