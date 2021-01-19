В Тверской области перед судом предстанут подростки - жители Кимр, обвиняемые в краже автомобилей.По версии следствия, 11 июня 2020 года двое несовершеннолетних, их малолетний товарищ, а также мужчина, не способный осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), завладели двумя автомобилями марки \\"ВАЗ\\", а также попытались угнать автомобиль \\"Лада\\". Но на машине сработала сигнализация.Позже, в период с 2 по 3 ноября 2020 года, один из подростковнеправомерно завладел автомобилями \\"Daewoo Nexia\\" и \\"ВАЗ\\". При попытке угона \\"Лады\\" он был задержан местным жителем. Уголовное дело в отношении несовершеннолетних направлено в суд.