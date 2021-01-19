19 января православный мир отмечал праздник Крещения Господня. Ночью немало тверичан по традиции окуналось в иордань. Губернатор Игорь Руденя этого не делал, зато был на праздничной службе в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском городском округе.Служба в честь праздника Крещения Господня проходила в главном храме обители - в Богоявленском соборе.По окончании всенощного бдения и божественной литургии состоялся чин великого освящения воды.В этом году в Верхневолжья было организовано более 40 официальных мест для крещенских купаний. В Твери купель, как водится, оборудовали на Волге у пирса Речного вокзала.В преддверии праздника губернатор Игорь Руденя поручил оперативным службам и органам местного самоуправления обеспечить безопасность людей во время крещенских купаний. У иорданей дежурили сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, народных дружин, частных охранных предприятий, казачества.