В прокуратуру Сандовского района с жалобой на несанкционированную свалку, образовавшуюся у дома на улице Колхозной, в поселке Сандово, обратилась местная жительница.Прокуратура провела проверку и установила, что свалка коммунальных отходов нарушает права граждан (неопределенного круга лиц) на охрану здоровья, поддержание благоприятной окружающей природной среды.В Бежецкий межрайонный суд было направлено административное исковое заявление с требованиями признать незаконным бездействие и обязать администрацию Сандовского района организовать сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и мусора.Заявление рассмотрено и удовлетворено. Решение суда исполнено - свалка ликвидирована.