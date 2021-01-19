В Заволжский отдел полиции обратилась 79-летняя жительница Твери и сообщила, что мошенник обманным путем похитил с ее карты 238 тысяч рублей.Оперативники опросили потерпевшую, обследовали место происшествия и установили, что женщина хотела заработать денег в Интернете и зарегистрировалась на сайте, предлагавшем заработок на разнице курса валют. С женщиной по телефону связался неизвестный мужчина, предложил установитьспецпрограмму и сообщить ему данные с банковских карт. Потерпевшая выполнила все инструкции, но денег не хватило, и она оформила два кредита.После вопроса тверичанки, как она сможет вывести деньги с сайта, злоумышленник повесил трубку. Через несколько дней пенсионерка обратилась в полицию.По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело.