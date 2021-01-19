16 января 2021 года после непродолжительной болезни ушел из жизни ветеран прокуратуры бывший заместитель прокурора Тверской области старший советник юстиции Олег Виноградов. Некролог появился на сайте ведомства.Олег Николаевич родился 7 декабря 1948 года в Ржеве. Трудовой путь начал в экскаваторном цехе Ржевского ремонтно-механического завода в 1966 году. С 1967 по 1969 годы прошел срочную службу в армии. В 1974 году окончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского. 7 января 1974 г. принят на службу в прокуратуру Калининской (ныне Тверской) области стажером Ржевской межрайонной прокуратуры. Службе в прокуратуре посвятил практически 35 лет. С июня 1984 по июль 1992 возглавлял прокуратуру Лихославльского района. В 1992 году назначен заместителем прокурора Тверской области. 5 декабря 2008 года уволен из органов прокуратуры в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.Награжден нагрудным знаком \\"Почетный работник прокуратуры Российской Федерации\\", медалью \\"Ветеран прокуратуры\\".Коллеги выражают соболезнования родным и близким покойного.Прощание с Олегом Николаевичем состоится 19 января в прощальном зале Областной клинической больницы в 10:30 утра.