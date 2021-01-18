18 января губернатор Игорь Руденя провел совещание в областном правительстве. Обсуждались вопросы строительства и реконструкции различных объектов.- Детские сады, школы должны отвечать самым современным требованиям, - подчеркнул Игорь Руденя, говоря о планах по строительству.В 2021 году в регионе должны открыть семь детских садов. Их строят в Твери (одно на 150 мест и два – по 190 мест), Торопце (на 240 мест), Вышнем Волочке (на 160 мест), Бурашеве Калининского района (на 80 мест).В сфере культуре должны завершить реконструкцию Дворца культуры «Шахтер» в Нелидово и реставрацию колокольни Николаевского собора в Калязине.Также запланированы реставрация комплекса исторической застройки набережной на ул. А. Никитина и здания духовного училища в Твери, усадьбы Василёво в Торжокском районе и Васильевской церкви в Торжке, исторических объектов в Бежецке.В Твери построят две гребные базы на Тверце и Волге, а также крытый футбольный манеж. Его запланировано открыть к 2023 году. Кроме того, в Бежецке за год должны создать ФОК с бассейном.Отдельно обсуждался капремонт здания нового ЗАГСа в Свободном переулке Твери. Уже сделана наружная отделка ЗАГСа, завершаются внутренние работы.