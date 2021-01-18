Тверская станция скорой медицинской помощи при помощи граждан определилась с выбором анимационных персонажей для оформления автомобилей детских бригад. В голосовании в соцсети поучаствовало около 1000 человек.Больше всего проголосовали за персонажей мультфильмов «Маша и медведь», «Фиксики» и «Простоквашино». Ряд участников открытого голосования предложили свои варианты: «Доктор Айболит», «Смешарики», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Три богатыря».В результате на станции скорой помощи решили, что в салонах машин появятся изображения героев всех мультфильмов, которые участвовали в голосовании. В том числе и предложенных жителями региона.- Мы решили, что детей во время транспортировки в лечебное учреждение неплохо было бы как-то отвлечь, снять стресс. Им будет гораздо приятнее смотреть на любимых мультперсонажей, чем на потолок автомобиля, - отметил главврач Тверской станции скорой помощи Константин Маслов.