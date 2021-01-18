В Тверской области увеличили размер ежемесячных выплат многодетным семьям на третьего и последующих детей. В 2021 году размер такой выплаты составляет 11 893 руб. 59 коп. (это на 494 руб. 59 коп. больше, чем в 2020 году).Такая мера поддержки положена семьям, чей средний душевой доход ниже среднедушевого дохода населения, сложившегося в регионе за год, предшествующий году обращения за выплатой.В прошлом году в Тверской области выплаты на третьего и последующих детей получали более 8000 семей. На это ушло более 989,8 млн рублей, из них порядка 819 млн рублей предоставила федеральная казна (мера поддержки осуществляется в рамках нацпроекта \\"Демография\\").Меры поддержки многодетных расширяются в регионе ежегодно, отмечают в Правительстве Тверской области. По инициативе губернатора Игоря Рудени в 2020 году многодетные семьи начали получать субсидии на приобретение авто и были освобождение от уплаты транспортного налога. Многодетным бесплатно выдавали школьную форму для детей, которые ходят в 1-5 классы.Выплату на третьего и последующих детей можно оформить в МФЦ. Все подробности о мерах поддержки семей есть на сайте регионального Минсемьи.