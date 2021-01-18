ЧП произошло на улице Староворобьевской, 7 в Твери 18 января. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.По указанному адресу убыли два отделения пожарно-спасательной части № 4 и отделение пожарно-спасательной части № 1.Из горящего дома спасатели вынесли на улицу женщину и ее питомцев - кошку и собаку. Пострадавшую госпитализировали прибывшие на место врачи \\"скорой помощи\\". После того, как дом потушили, животные вернули обратно. При пожаре строение не сильно пострадало.- Предположительная причина пожара – неисправность отопительного котла, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.