Сообщение об обнаружении тела 59-летнего мужчины в колодце на придомовой территории в деревне Алкатово Осташковского городского округа, поступило в следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области 17 января.По данному факту следователями организовано проведение доследственной проверки.Следователем СК и сотрудниками полиции осмотрено место происшествия.- Установлено, что тело погибшего мужчины с признаками воздействия электрического тока находилось в стволе колодца на придомовой территории его дачного участка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Каких-либо следов борьбы, волочения или изменения обстановки на придомовой территории обнаружено не было.Точная причина смерти погибшего будет установлена после экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.