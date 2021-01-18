В полицию обратилась 48-летняя жительница Ржева. Женщина сообщила, что из коробки, хранящейся в серванте, пропали золотые украшения. Также исчез мобильный телефон. Ущерб составил 40 000 рублей.Полицейские на месте происшествия установили, что входная дверь не была взломана, опросили соседей, проверили знакомых потерпевшей.В ходе розыска подозреваемый в краже был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 18-летний знакомый сына потерпевшей, который накануне приходил к ним в гости. Похищенное злоумышленник собирался сдать в ломбард, но не успел.Фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело.