Новым главврачом Тверского кардиологического диспансера стал врач-кардиолог Николай Жуков. До назначения он возглавлял отделение неотложной кардиохирургии первичного сосудистого центра городской клинической больницы №7.Николай Игоревич в 2006 году окончил Тверскую государственную медицинскую академию по специальности \\"лечебное дело\\". Во время учебы устроился в 7-ю городскую больницу, сначала санитаром, затем медицинским братом приемного отделения. После окончания медицинской академии с 2006 по 2012 гг. закончил ординатуру.В 2012 году стал заведующим кардиологическим отделением 7-й больницы, через год становится заведующим отделения неотложной кардиохирургии первичного сосудистого центра.В 2020 году Николай Жуков назначен руководителем Тверского областного кардиологического диспансера.Напомним, до настоящего времени, с 1992 года, учреждение возглавлял заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Игорь Абрамович Эльгардт. За это время в учреждении сложился коллектив врачей-кардиологов высокой квалификации. На базе кардиодиспансера проведены сотни консультаций специалистами ведущих клиник страны.