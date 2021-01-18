В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, в соборе Александра Невского на Привокзальной площади пройдет ночная Божественная Литургия и чин освящения воды, сообщает Тверская епархия.Начнется богослужение в 23:40. Храм Александра Невского считается центром притяжения православной молодежи Твери, поэтому на богослужение отдельно приглашают молодых прихожан. Но, конечно, в храм может прийти любой человек, чувствующий в этом потребность.Главное - в условиях коронавируса неукоснительно помнить о мерах предосторожности. Находясь в храме необходимо носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.С утра 19 января, в 7:40, прихожан также ждет литургия, после которой желающие смогут набрать освященной воды.