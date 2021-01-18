Главное статистическое ведомство региона, Тверьстат, опубликовало отчет об индексах потребительских цен в декабре 2020 года. Согласно представленным данным, быстрее всего в регионе дорожают продукты питания. Так, в декабре 2020-го по сравнению с декабрем 2019 года картофель подорожал более, чем в полтора раза - на 51,5%, а сахар так и вовсе взлетел в цене, прибавив 84%.Также за год (с декабря 2019 по декабрь 2020) подорожали крупы (на 26,9%), яйца (на 26%), овощи (на 16,8%), фрукты и цитрусовые (на 14,3%).Напитки (кроме алкогольных), мука, мороженое, чай, консервы из мяса, макаронные изделия, колбаса, творог, хлеб, рыба, птица и масла подорожали на 6,6-14,9%. Алкоголь, мясо, сладости, рыба и птица, колбасы, сыры, творог и овощные консервы прибавили в цене от 0,8 до 5,8%.Подешевело немногое и несильно: молоко (-0,5%), кофе (-2,6%) и фруктово-ягодные консервы (-1,6%).Среди непродовольственных товаров больше всего выросли в цене перевязочные материалы (14,6%), мебель (10,1%), строительные материалы (9,8%), медикаменты (9,3%), школьно-письменные принадлежности (9,2%), электротовары и бытовая техника (7,9%), корм для животных (6,9%).