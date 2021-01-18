Оперативный дежурный Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери майор полиции Дмитрий Дергунов, возвращаясь домой с суточного дежурства, почувствовал запах дыма в подъезде. Мужчина выбежал на улицу и увидел, что из окна одной из квартир идет дым.Полицейский вызвал спасателей МЧС и до их приезда попытался самостоятельно взломать дверь. Совместными со спасателями усилиями пожар был потушен.- По версии медиков, у хозяина квартиры во время курения произошел инсульт. От непотушенной сигареты началось возгорание. Мужчина с термическими ожогами верхних дыхательных путей, ожогом рук и отравлением угарным газом госпитализирован в реанимационное отделение, - сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Тверской области.Ущерб устанавливается.