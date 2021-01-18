Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве знакомого.Установлено, что 3 января 2021 года в ходе распития спиртных напитков двое мужчин поссорились. Хозяин квартиры избил гостя и выгнал в подъезд, в котором потерпевший скончался от полученных травм.На место происшествия выезжала следственно-оперативной группа. Полицейские совершили подомовой обход для установления обстоятельств произошедшего, обследовали прилегающую территорию. Совместно с коллегами из Следственного комитета был установлен и задержан подозреваемый - 67-летний мужчина.Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.