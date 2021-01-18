В Зубцове сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого поджоге. Сообщение из полиции о том, что в подъезде одного из домов на улице Победы неизвестный поджег дверь квартиры и скрылся, поступило экипажу вневедомственной охраны. Ущерб составил 10 000 рублей.Хозяйка квартиры рассказала, что неизвестный облил дверь ее квартиры горючей жидкостью. Потерпевшая описала внешность злоумышленника и указала, в какую сторону он направился.Фигуранта задержали и доставили в полицию, где он сознался в содеянном. По ч. 1 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.