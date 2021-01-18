В Твери коммунальные службы завершили работы на Петербургском шоссе, 47 в Заволжском районе.Специалисты ООО \\"Тверь Водоканал\\" произвели монтаж хомута и оперативно ликвидировали повреждение.- В данный момент водоснабжение восстановлено в полном объеме во всем микрорайоне, - сообщили коммунальщики.Напомним, ЧП произошло около 8:00 утра 18 января. Водители сняли на видео, как в районе площади Конституции над проезжей частью поднимаются клубы пара, а по асфальту течет вода. Оказалось, что поломка коснулась холодного водоснабжения. НА место оперативно выехала аварийная бригада.