В полицию с заявлением о краже обратилась 34-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что с дачного участка в Бологовском районе из гаража пропали разукомплектованный мотоцикл \\"Восход-3\\" и металлические тиски. Ущерб составил 7 000 рублей.На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и выяснили, что неизвестный выкрутил болты из двери и проник внутрь гаража.Подозреваемым оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное он вывез на санках и планировал сдать в пункт приёма металлолома. Имущество изъято и возвращено владельцу.По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело.