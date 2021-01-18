Церемония передачи обнаруженных в нашем регионе останков и личных вещей красноармейца Дмитрия Игнатова пройдет Москве в Музее Победы 19 января.Нашли останки погибшего во время Великой Отечественной войны бойца нашли а Зубцовском районе поисковики из отряда «Тризна». Это произошло во время экспедиции, которая проходила с 25 июля по 24 августа 2020 года.Имя бойца смогли установить по сохранившемуся медальону. Дмитрий Игнатов родился в 1911 году. Числился пропавшим без вести с сентября 1942 года. Поисковики установили, что родственники красноармейца проживают в городе Златоуст в Челябинской области. Принято решение о погребении останков на родине красноармейца.- Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны, - считает губернатор Игорь Руденя. - Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата».Поисковое движение в Тверской области зародилось еще во второй половине 1980-х годов. Уже несколько лет в регионе проводится Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В 2020 году лагерь поисковиков впервые был развернут вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату.