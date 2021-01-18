В Тверской области, по данным оперштаба на 18 января 2021 года, 223 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 26 357 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 21 732 человека (+189).Изолирован 4138 больной (+34).Умерли 487 человек (0).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 18 января выявлен 8451 случай заражения коронавирусом (+73 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1912 (+34),Вышневолоцкий городской округ - 1526 (+1),Ржев - 1475 (+4),Торжок - 1248 (+19),Кимры - 1148 (+3),Калининский район - 1038 (+12).За весь период в регионе проведено 497 879 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 924.