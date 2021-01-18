13 января 2021 года Кашинский межрайонный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Кесова Гора. Установлено, что мужчина, имея на иждивении троих детей, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.Ранее подсудимый за аналогичное правонарушение привлекался к административной ответственности.Судом фигуранту назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.Приговор не вступил в законную силу.