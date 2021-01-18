Перед судом предстанет 30-летняя жительница Лихославльского района. Женщину обвиняют в нарушении тайны переписки по ч. 1 статьи 138 УК РФ.Установлено, что обвиняемая, находясь на рабочем месте в одной из организаций в поселке Калашниково, вышла с компьютера коллеги в ее аккаунт в соцсети, ознакомилась с личной перепиской, сделала фото и переслала своим знакомым.За содеянное фигурантке грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.