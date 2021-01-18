На данный момент в районе дома №47 на Петербургском шоссе в Твери аварийная служба «Тверь Водоканала» устраняет аварию. Как сообщают на сайте организации – предположительно, из-за низкой температуры лопнул гидрант или задвижка. Сейчас из колодца откачивают воду.От отключениях воды пока не сообщают.Напомним, около 08:00 водители сняли на видео, как в районе площади Конституции над проезжей частью поднимаются клубы пара, а по асфальту течет вода. Оказалось, что поломка коснулась холодного водоснабжения.