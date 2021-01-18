Прокуратура Западнодвинского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты по продаже дипломов об образовании без прохождения обучения.Прокурором по выявленным фактам в суд направлено административное заявление с требованием признать размещенную информацию запрещенной.Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области постановлено включить сайт в список запрещенных.