18 января в Тверской области стартовала региональная молодежная патриотическая акция \\"Блокадная ласточка\\", посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое произошло 27 января 1944 года.В акции примут участие школьники Верхневолжья, студенты колледжей и вузов, добровольческие объединения, организации военно-патриотической направленности, региональные отделения \\"Юнармии\\", кадеты, военнослужащие, все желающие.Участники будут распространять листовок и значки \\"Блокадная ласточка\\" с предложением написать добрую весть. А также выкладывать макеты, фотографии и видеоролики в социальных сетях с хэштегами #БлокаднаяЛасточка69, #ДобраяВесть69.Дополнительную информацию об участии в акции можно узнать по телефонам: (4822) 33-06-97, 8-(961)-014-45-29.Также, 27 января, в Твери состоится акция \\"Блокадный хлеб\\".