Злоумышленник проник в один из торговых центров Торжка, открыл рольставни и обокрал павильон. Ущерб составил порядка 15 000 рублей. О случившемся владелец сообщил в полицию.Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев преступления, изучили записи камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель.Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье \\"Кража\\".