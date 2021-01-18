На записи видно, что на пересечении Петербургского шоссе с площадью Конституции валит пар и разлилась вода. Причины этого пока неизвестны.Мы уточняем информации у «Тверского водоканала». Там сообщили, что поступила информация об утечке.– Заявка находится в работе. Передана в водопроводный цех, – уточнили в колл-центре организации.Сейчас на месте работают аварийный бригады «Водоканала». Причины неполадок, масштабы и возможные отключения уточняются.Новость дополняется.Напомним, в минувшие выходные несколько домов на бульваре Гусева в «Южном» в ночь с 16 на 17 января сидели без отопления и горячей воды из-за прорыва теплотрассы. Устранить повреждение удалось лишь к полудню воскресенья, т.е. 17 января.