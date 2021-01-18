В полицию обратился 53-летний Осташковского городского округа. Мужчина сообщил, что из его дачного дома похищены три репродукции икон.Полицейские проверили место происшествия и выяснили, что злоумышленник выставил оконную раму и проник в дом.В ходе розыска подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 51-летний ранее судимый жительТверской области. Выяснилось, что мужчина работает в местном монастыре.По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.