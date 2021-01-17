На территории Тверской области сейчас стоят морозы под -20 градусов, плюс число заболевших коронавирусом и не думает снижаться, перевалив отметку в 230 человек в сутки, о выходе на плато речь пока не идет.В такой непростой погодной и эпид- обстановках Миссионерский отдел Тверской епархии РПЦ сообщил, что рекомендует воздержаться от крещенских купаний 19 января 2021 года.Напомним, что власти Твери выделили одно место для купания в Крещение - купель оборудуют на Речном вокзале. Администрация Калининского района ранее заявила о запрете на крещенские купания на территории муниципального образования. Запретили купаться в Крещение и на территории некоторых районов области. Всего же в регионе официально выделено 40 мест для купания в Крещение 19 января 2021.Тверская епархия также сообщает, что в храмах при раздаче Крещенской воды будут соблюдаться масочный режим и необходимая социальная дистанция в 1,5 метра.