12 января умерла заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Калязинской центральной районной больницы Марина Коновалова.О ее смерти сообщает администрация Калязинского района Тверской области.В официальном некрологе говорится: «Для нее не существовало понятия \\"конец рабочего дня\\". Марина Николаевна не отказывала в помощи никому, кто к ней обращался со своими вопросами и проблемами, и для каждого находила добрые, правильные слова, будь то медицинская рекомендация или просто человеческий мудрый совет. Она была отзывчивым человеком, к которому всегда тянулись люди, грамотным, надежным организатором медицинской службы района. Такой она навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал, а ее имя навсегда сохранится в истории калязинского здравоохранения».Коллеги вспоминают о Марине Николаевне как о профессионале с большой буквы.В должности заместителя главного врача ЦРБ Марина Коновалова работала с 2002 года, с 1991 года работала участковым врачом-терапевтом. Дважды становилась депутатом районного собрания депутатов.Стал ли причиной смерти коронавирус не сообщается.