Пожилой мужчина погиб на пожаре в двухквартирном одноэтажном доме в деревне Малое Ананкино Селижаровского района Тверской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.Сообщается, что труп мужчины 1951 года рождения обнаружен на каркасе металлической кровати в помещении квартиры одноэтажного двухквартирного дома. Огонь полностью уничтожил квартиру.- По факту гибели мужчины проходит доследственная проверка. Причина пожара и нанесённый ущерб устанавливаются, - пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.