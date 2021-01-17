Повреждение теплотрассы вечером 16 января на бульваре Гусева в Твери оставило без тепла и горячего водоснабжения ряд домов. Без тепла в двадцатиградусный мороз жители домов сидели всю ночь.Коммунальщики работали над устранением аварии.Восстановительным бригадам в устранении повреждения оказывали содействие Министерство энергетики и ЖКХ совместно с Главным управлением МЧС России по Тверской области.К полудню 17 января они все починили.В официальном релизе, распространённом пресс-службой правительства региона говорится:- На бульваре Гусева в Твери полностью завершены работы по ликвидации повреждения на теплотрассе.Управляющие компании совместно с представителями Администрации города Твери совершают обходы домов, чтобы убедиться, что подача тепла и горячего водоснабжения восстановлена во всех квартирах в штатном режиме.