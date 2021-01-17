В Тверской области, по данным оперштаба на 17 января 2021 года, 224 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 26 134 случая заражения COVID-19.Выздоровели 21 543 человека (+241).Изолирован 4104 больной (-17).Умерли 487 человек (0).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 17 января выявлен 8378 случай заражения коронавирусом (+57 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1878 (+16),Вышневолоцкий городской округ - 1525 (+12),Ржев - 1471 (+8),Торжок - 1229 (+12),Кимры - 1145 (+8),Калининский район - 1026 (+10),Бологовский район - 749 (+4).За весь период в регионе проведено 496 955 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки - 1970.